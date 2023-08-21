В сети появилось снятое с беспилотника панорамное видео боев в Работино на Запорожском фронте.

Соответствующие кадры публикует украинское издание "Kyev Post".

Как заявляется, бой был снят утром 21 августа.

На видео можно заметить, как украинские танк и БМП ведут огонь по позициям россиян в селе. Под конец видео по ним также открывается огонь. Как говорится в описании, БМП уезжает после этого на большой скорости.

Напомним, сегодня российские паблики подтвердили, что ВСУ вошли в центр села Работино на Запорожском направлении.

А замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в Работино "продолжается плановая боевая работа".

Война в Украине идет уже 544-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. На южном фронте продолжаются тяжелые бои у Работино и Вербового под Ореховым. Под Бахмутом ситуация практически не изменилась. Бои на всех участках идут тяжелые. Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что потери ВСУ составляют государственную тайну, поэтому их не публикуют.

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