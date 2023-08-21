В аэропортах Москвы из-за утренней атаки дронов на запасные аэродромы перенаправили 45 пассажирских рейсов и 2 грузовых.

Об этом сообщила Росавиация.

При этом, по данным сервисов "Яндекса", задержали или отменили более 90 рейсов.

Также сообщается, что после падения дрона в Истринском районе Подмосковья пострадали два человека, один из них больнице.

Паблики пишут, что пострадали несколько домов и публикуют фото.

Напомним, что 21 августа в Москве сообщали о закрытых аэропортах из-за беспилотников в воздухе.

Война в Украине идет уже 544-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. На южном фронте продолжаются тяжелые бои у Работино и Вербового под Ореховым. Под Бахмутом ситуация практически не изменилась. Бои на всех участках идут тяжелые. Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что потери ВСУ составляют государственную тайну, поэтому их не публикуют.

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