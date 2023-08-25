Ракеты, артиллерия и "Грады". Ночью РФ ударила по нескольким районам Днепропетровской области
Ночью 25 августа РФ обстреляла Днепропетровскую область.
Об этом сообщает глава Днепропетровской области Сергей Лысак.
По Никопольскому району россияне ударили из "Града" и тяжелой артиллерии.
В Никополе повреждены сельскохозяйственное предприятие и линия электропередач. Без света осталось более 700 семей.
Утром силы РФ снова атаковала город. А также Марганецкую громаду. Там последствия уточняются.
В Зеленодольской громаде Криворожского района из-за обстрела из тяжелой артиллерии поврежден газопровод.
Ночью силы ПВО уничтожили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник. Также ПВО сбила ракету. Обломки повредили частный дом и газопровод в Грушевской громаде Криворожья.
Обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, что ночью 24 августа РФ ударила ракетами по Днепру. После ракетного удара в Днепре пострадали десять человек.