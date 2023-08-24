В Днепре уже десять пострадавших после ракетного удара, который разрушил автовокзал.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его словам, в больнице находятся три человека в состоянии средней тяжести - 55-летняя женщина, мужчины 33 и 48 лет.

Ранее сообщалось, что в результате удара по Днепру пострадали семь человек – трое мужчин и четыре женщины, от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены также банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, административное здание.

Война в Украине идет уже 547-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил о продвижении ВСУ в направлении Новопрокоповки на ореховском направлении. Это село южнее Работино, в которое накануне вошли украинские войска. Новопрокоповка находится на трассе, которая ведет в Токмак Запорожской области. Отдельные западные аналитики уже говорят, что украинские силы восточнее Работино вышли ко второй - основной - линии российской обороны.

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