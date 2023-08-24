Ночью 24 августа прозвучали взрывы в Днепре.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Власти подтвердили ракетные удары. Сильно поврежден транспортный объект.

Пострадали 7 человек – трое мужчин и четыре женщины, от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Повреждены также банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, административное здание.

Также, по его данным, пострадали два жилых дома, три автобуса и несколько авто.

Война в Украине идет уже 547-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил о продвижении ВСУ в направлении Новопрокоповки на ореховском направлении. Это село южнее Работино, в которое накануне вошли украинские войска. Новопрокоповка находится на трассе, которая ведет в Токмак Запорожской области. Отдельные западные аналитики уже говорят, что украинские силы восточнее Работино вышли ко второй - основной - линии российской обороны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.