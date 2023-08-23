Президент Владимир Зеленский отверг идею переброски войск с востока на юг, о которой написал ряд американских изданий со ссылкой на военных экспертов.

Об этом президент заявил на брифинге после саммита "Крымской платформы".

"Кто понимает, сколько там людей, сколько там оккупантов на востоке? Приблизительно 200 тысяч… Давайте возьмем оттуда наши вооружённые силы и куда-то их перебросим. Но после этого пара дней, и россияне возьмут Славянск, Краматорск, дальше они пойдут на Павлоград, Днепр, отрежут берега. Но мы этого не допустим, и пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают", — сказал президент.

Перед этим в ходе саммита Владимир Зеленский отказался обменивать вступление Украины в НАТО на территории, назвав такое предложение "нечестным диалогом и провокацией".

Ранее мы сообщали, что военные эксперты США советуют украинской армии "сосредоточиться на южном фронте". Под этим подразумевался отвод части Вооружённых Сил от восточного направления, против чего и выступил президент.

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