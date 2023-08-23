Президент Украины Владимир Зеленский снова отверг возможность вступления Украины в НАТО как обмен на отказ от оккупированных территорий в пользу России.

Об этом президент заявил во время краткого интервью журналистам по результатам Крымской платформы.

"Менять НАТО на наши земли – это нечестный диалог и провокация", - заявил Владимир Зеленский.

Ранее глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может получить членство в НАТО в обмен на уступку части территории РФ.

После этого Зеленский заявил, что Украина "готова обменять Белгород на членство в НАТО".

Война в Украине идет уже 546-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ показали видео захода в Работино с кадрами эвакуации оттуда пожилых людей на БМП "Брэдли". Россияне продолжают штурмовать территории под Купянском. Также вчера РФ впервые вывела в Черное море свой новый корабль "Циклон", носитель ракет "Калибр". Это может означать подготовку нового ракетного удара.

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