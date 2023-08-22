США советуют ВСУ сосредоточиться на южном фронте.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на американских и других западных официальных лиц.

По информации издания, американские стратеги считают, что войска Украины слишком рассредоточены и должны сконцентрироваться на главном направлении – на юге страны.

По их мнению, в ходе контрнаступления Украина с большим трудом прорывает укрепившуюся российскую оборону во многом потому, что слишком много войск, включая некоторые из лучших боевых подразделений, находятся не в тех местах.

Издание пишет, что главная цель наступления – отрезать российские линии снабжения на юге Украины, разорвав сухопутный мост между Россией и аннексированным Крымом.

Но вместо того, чтобы сосредоточиться на этой цели, украинское командование распределило войска и огневую мощь примерно поровну между востоком и югом, говорят американские чиновники.

В результате в районе Бахмута и других городов на востоке страны находится больше украинских войск, чем под Мелитополем и Запорожьем на юге, где расположены гораздо более важные в стратегическом отношении участки фронта.

Американцы советуют Украине сосредоточиться на продвижении к Мелитополю и пробивать российские минные поля и другие защитные сооружения, даже если при этом украинцы потеряют больше солдат и техники.

Только при смене тактики и резком продвижении темп контрнаступления может измениться, сказал один из американских чиновников, который, как и несколько других собеседников NYT, говорил на условиях анонимности.

Как пишет издание, в ходе видеоконференции 10 августа председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, его британский коллега Тони Радакин и Кристофер Каволи, командующий силами США в Европе, призвали главкома ВСУ Валерия Залужного сосредоточиться на одном главном направлении.

По словам двух официальных лиц, присутствовавших при разговоре, Залужный согласился, пишет NYT.