Появилось видео из села Казачьи Лагеря Херсонской области, в районе которого шли бои украинского десанта с российскими войсками.

Кадры опубликовал назначенный РФ "врио губернатора" Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо утверждает, что россияне ликвидировали плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра.

"Полностью зачистили местность на левом берегу Днепра у села Казачьи Лагеря", - заявил Сальдо.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что у Казачьих Лагерей "выполнены определенными подразделениями определенные задачи". Но создание плацдарма на левом берегу Днепра в районе этого населённого пункта не подтверждали. О появлении плацдарма писали, в основном, российские телеграм-каналы, связанные с лидером неудавшегося мятежа в РФ Евгением Пригожиным.

Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В районе Урожайного украинские войска продвинулись на юг. При этом в Нацгвардии заявили, что россияне под Урожайным перешли в контратаку и пытаются вернуть утраченное положение. Сейчас россияне спешно укрепляют следующие линии обороны - в районе Старомлыновки. От нее открывается путь в глубь захваченных россиянами территорий в направлении к Азовскому морю.

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