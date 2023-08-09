Появилось видео боев в Казачьих Лагерях на левом берегу Херсонской области. Его публикуют телеграм-каналы.

На одном видео показан общий план с нанесением ударов (как утверждается, съемки были 9 августа), на другом - ближний бой, снятый с украинского катера 7 августа.

Ранее сообщалось, что украинский спецназ форсировал Днепр и высадился западнее села Казачьи Лагери. В то же время назначенные россиянами "власти" утверждают, что атака отбита. Военные паблики РФ утверждают, что это был диверсионный рейд и в настоящее время украинских сил в районе Казачьих Лагерей на левом берегу нет.

Отметим, что в ГУР сообщали, что их спецназовцы из батальона "Шаман" проводят "успешные операции" на левобережье Херсонщины и продвигаются вглубь захваченных РФ территорий.

Также сегодня американский Институт изучения войны сообщил, что ВСУ провели рейд на левый берег Днепра в Херсонской области и, вероятно, прорвали там оборону вглубь на 800 метров.

Также в Генштабе сообщили, что ВСУ за минувшие сутки имели частичный успех на Южном фронте, а именно под Ореховым в направлении на Вербовое, а также на Времьевском выступе в окрестностях Приятного и Урожайного.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.