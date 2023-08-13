В сети появились видео и фото с российскими пленными из 1322-го батальона во главе с майором Юрием Томовым. Как утверждается, они были взяты спецназом ГУР в плен в ходе рейда на левый берег Днепра в населенном пункте Казачьи Лагеря Херсонской области.

Материалы публикуют украинские и российские телеграм-каналы.

По их данным, украинские военные имитировали призыв россиян о помощи и заманили Томова. Его БТР попал в засаду, офицера и еще 10 военных взяли в плен.

На кадрах майор добровольно сдает позиции своих сослуживцев.

"Юра, все рисуй, только максимально корректно", — говорят ему за камерой украинские военные.

Что касается Казачьих Лагерей, то относительно ситуации там поступает противоречивая информация. По одним данным, украинские силы совершают туда рейды, но не закрепляются. В то же время российские паблики заявляют, что ВСУ контролируют западную часть населённого пункта. По этому поводу пригожинская сетка телеграм-каналов уже разгоняет традиционную "зраду".

Украина официально создание плацдарма на левом берегу Днепра в Казачьих лагерях не подтверждала.

Замминистра обороны Анна Маляр вчера назвала сообщения об этом "экспертным ажиотажем".

"Поводов для ажиотажа нет. Я только что вернулась из тех мест. Для того чтобы там высадиться, не быть уничтоженным, да еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага. Мы бережем людей, поэтому работаем контрбатарейно. Да, там определенные подразделения выполнили определенную задачу", - заявила Маляр, не уточнив, какую именно.

Война в Украине идет уже 536-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 августа 2023 года в онлайне.

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