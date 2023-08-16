Вечером силы РФ обстреляли Никополь. Рано утром 16 августа – Марганецкую громаду.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Били из "Градов" и тяжелой артиллерии. По населенным пунктам ударили с десяток боеприпасов.

Местные жители не пострадали. Есть ли разрушение – еще выясняется. Продолжается обследование территорий.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.