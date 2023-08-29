Возле Крымского моста россияне обустроили заграждения из пяти затопленных барж.

Об этом сообщает OSINT-аналитик H I Sutton.

Предполагается, что таким образом войска РФ ставят заслон против украинских морских дронов, которые снова могут атаковать мост.

Как мы сообщали, есть мнение, что россияне продолжали укреплять линию своей обороны уже во время контрнаступления ВСУ.

Война в Украине идет уже 552-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера заявила, что ВСУ освободили Работино на Запорожском фронте. Часть российских военных пабликов подтверждает, что армия РФ оставила Работино. Другие пишут, что бои за село продолжаются и россияне удерживают южную его часть. При этом вчера ни Генштаб ВСУ, ни командующий Таврического направления, ни президент в отчете после Ставки, о взятии Работино не говорили.

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