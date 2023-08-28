Страны-партнеры одобрили украинские удары по Крыму.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму. Я напомню, год назад даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили: "Нет-нет, давайте только без этого". Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское на оккупированной территории", - сказал Подоляк.

Он добавил, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться.

"Что касается России, то там беспилотники. Давайте здесь зафиксируем официальную позицию - неустановленной природы. И безусловно, количество этих беспилотников будет увеличиваться", - заявил Подоляк.

Ранее сообщалось, что Украина часто получает разведданные от Запада для ударов дронами по территории РФ.

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

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