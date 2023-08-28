На девятый день вторжения в Украину президент РФ Владимир Путин требовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца и французского президента Эмманюэля Макрона признания Крыма территорией РФ, а также "независимости" республик Донбасса.

Об этом сообщает издание BILD.

Журналисты немецкой газеты получили доступ к расшифровкам переговоров Шольца и Макрона. По словам канцлера ФРГ, с самого начала вторжения Путин рассказывал ему по телефону "о демилитаризации и денацификации".

"Он просил меня о том, чтобы Крым был признан частью России. И о независимости этих "республик" ("ЛНР" и "ДНР" - Ред.). Ничего нового, если говорить прямо", — сказал Шольц.

При этом Путин вообще не затрагивал темы санкций и не жаловался на них.

Шольц сказал, что изначально Путин был готов к переговорам, но только с ним и Макроном - без участия Владимира Зеленского и без прекращения военных действий.

"Потом Путин сказал, что украинская делегация уехала в Польшу, потому что они хотят поговорить с президентом США, чтобы получить от него указания", — рассказал канцлер Германии.

В июне Путин заявлял, что во время переговоров в Стамбуле в марте прошлого года украинская делегация парафировала (то есть предварительно подписала) проект мирного договора, который должен был быть подписан с Россией. Но затем "Киев выбросил его".

Также в начале лета глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель спрогнозировал, что мирные переговоры по Украине вряд ли начнутся до президентских выборов в США 2024 года.