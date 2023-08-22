Иностранные журналисты жалуются, что им почти полностью запретили поездки на линию фронта в Украине. Корреспондентов пускают только по письменному разрешению главкома Валерия Залужного.

Об этом сообщает швейцарское издание Le Temps.

Это не первый случай, когда представителей СМИ не пускали на поле боя. Так было незадолго до стремительного наступления в сентябре 2022 года в Харьковской области, говорится в материале.

Издание также пишет, что Украина может активизировать наступление в ближайшие недели - из-за опасений, что приход холодов и осадки осложнят ситуацию на фронте.

В то же время, по данным украинским СМИ, решение ограничить доступ журналистов командование мотивировало тем, что по сюжетам западных журналистов с передовой РФ может получать военную информацию, такую как тактика действий, типы боеприпасов, модификация вооружения, места расположения конкретных частей и т.д.

Напомним, накануне замминистра обороны Анна Маляр заявила, что из-за публикаций СМИ о введении в бой 82-ой бригады на запорожском фронте, по ней за сутки было нанесено пять авиаударов. О том, что 82-ая бригада брошена в бой первыми написали американский Forbes и немецкий Bild.

Война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.