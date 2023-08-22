Украинские силы, вошедшие в село Работино Запорожской области, организовали эвакуацию мирных жителей под постоянными российскими обстрелами.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Воины 47 бригады, с боем вошедшие в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП "Брэдли". Наши бойцы выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага", - написала Маляр.

В ответ россияне непрерывно обстреливают Работино из артиллерии.

Также ВСУ показали видео захода в Работино и эвакуации из села пожилых людей на БМП. Люди рассказывают, что у них не было воды и света, были проблемы с продуктами. Говорят, сидели в подвалах.

За Работино уже много недель идут тяжелые бои.

Сегодня утром Генштаб заявил о продвижении в районе Работино. Российские паблики сообщают, что ВСУ закрепились в северной части села и бои идут в его центре. Детальнее о ситуации вокруг этого села мы писали в отдельном материале.

Ранее в сети появилось снятое с беспилотника панорамное видео боев в Работино на Запорожском фронте. Как заявляется, бой был снят утром 21 августа. На видео украинский танк и БМП ведут огонь по позициям россиян в селе. Под конец видео по ним также открывается огонь. Как говорится в описании, БМП уезжает после этого на большой скорости.