Смерть куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина — плохая новость для Украины, считает заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер.

Его слова приводит немецкое издание.

По мнению Ронцхаймера, хотя куратор "Вагнера" и ответственен за гибель тысяч украинских солдат в Бахмуте, а также многочисленные военные преступления и пытки, в последние месяцы он был важным дестабилизирующим фактором для российской власти. Поэтому его действия были выгодны Украине по принципу "враг моего врага — мой друг".

"Я думаю, что если Пригожин действительно мёртв, в конце концов это стабилизирующий фактор для Владимира Путина и таким образом никак не хорошая новость для Украины. Это также сигнал для США и Германии. Диктатор хочет дать понять, что его нельзя победить, нельзя заменить", — сказал Ронцхаймер.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что ЧВК "Вагнер" может стать только более опасной силой после гибели ее куратора Пригожина.

"Страна" подробно анализировала главные последствия крушения самолета Пригожина, которые могут возникнуть после его предполагаемой смерти.