По поводу опознания тела куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина поступает противоречивая информация. Одни заявляют, что оно уже опознано, другие источники утверждают, что визуально определить личность погибших в катастрофе невозможно.

Так, российский телеграм-канал со ссылкой на источник заявил, что тело Пригожина уже официально опознано в морге: якобы его опознал один из командиров "Вагнера" по главной примете - отсутствию пальца (Пригожин потерял фалангу безымянного пальца левой руки, когда сидел в тюрьме в 1980-х годах).

Также по росту и татуировкам в морге якобы был опознан боевой командир ЧВК Дмитрий Уткин.

Приближенные же к "Вагнеру" телеграм-каналы пишут, что слова якобы командиров ЧВК являются фейком, никто из них публично и не публично ничего не заявлял.

Другие российские СМИ со ссылкой на источники пишут, что тела погибших не поддаются визуальному опознанию, потому что сильно пострадали при крушении самолета. Также сообщается, что биологический материал погибших отправили в Москву на экспертизу.

Хотя по косвенным признакам специалисты говорят, что все-таки Пригожин есть среди погибших.

Напомним, вчера у села Куженкино в Бологовском районе Тверской области потерпел крушение самолет, принадлежащий Пригожину. По предварительной информации, инцидент произошел в 18:30. На борту находилось руководство ЧВК "Вагнер", включая его командира Дмитрия Уткина.

Мы разбирали, какие последствия гибели Пригожина наиболее вероятны.