Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к гибели в Тверской области России куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом президент сказал журналистам в Киеве 24 августа во время мероприятий в честь Дня независимости.

"Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто отношение имеет", - отметил Зеленский.

При этом он пошутил, что "когда Украина обращалась к миру касательно самолетов, мы не это имели ввиду".

Это уже не первый комментарий представителей украинских властей по поводу крушения самолета Пригожина. В день авиакатастрофы советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выдвинул предположение, что Пригожина устранили по приказу президента России Владимира Путина.

"Демонстративное устранение Пригожина и команды Вагнера через два месяца после попытки государственного переворота является сигналом Путина российским элитам в преддверии выборов 2024 года: "Осторожно! Нелояльность равна смерти", — написал Подоляк в соцсети.

Напомним, вчера у села Куженкино в Бологовском районе Тверской области потерпел крушение самолет, принадлежащий Пригожину. По предварительной информации, инцидент произошел в 18:30. На борту находилось руководство ЧВК "Вагнер", включая его командира Дмитрия Уткина.

Мы писали, что известно о катастрофе на сегодняшний день.