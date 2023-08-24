Одна из версий следствия по крушению самолета куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина - взрывное устройство, заложенное в отсек шасси.

Об этом пишут российские паблики со ссылкой на источники.

По предварительным данным, именно в районе шасси произошел взрыв, в результате чего оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушел в штопор.

В пользу этой версии говорит и то, что хвостовая часть самолета упала в пяти километрах от фюзеляжа.

Сообщается, что от взрывной разгерметизации все люди на борту, вероятно, мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить о ЧП.

Также источники российских пабликов сообщают, что первым подозреваемым по делу о подрыве самолета Пригожина стал его личный пилот.

Артем Степанов также является бывшим учредителем компании "МНТ Аэро", которая владеет разбившимся джетом.

По данным источника, Степанов имел доступ к самолету, а перед взрывом уехал на Камчатку, где "потерялся".

Сообщается, что правоохранительные органы не могут его найти. Его брат сказал, что мужчина третий день находится в походе и с ним нет связи.

Тем временем тело Пригожина уже находится в Тверском областном бюро судебно-медицинской экспертизы.

Об этом сообщил источник российских СМИ в местном похоронном агентстве.

Официально о смерти Пригожина еще не сообщалось, тела с разбившегося борта пока не были идентифицированы.

В отчете сервиса Flightradar, самолет с Пригожиным перед падением несколько раз набирал и терял высоту.

Ранее западные эксперты проанализировали видео падения самолета с Пригожиным. По их мнению, на борту мог произойти взрыв или в самолет попала ракета.