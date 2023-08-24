Российский военный самолет Ил-76 уже улетел из белорусских Мачулищей в Тверь РФ.

Об этом сообщают мониторинговые паблики.

Борт сел в Мачулищах вчера вечером сразу после новостей о падении самолета куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и провел там больше 11 часов. По данным "Белорусского Гаюна", там он разгружался.

Сообщалось, что "вагнеровцев" вывозят из Беларуси, но потом эту информацию опровергли.

Недавно командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев говорил, что в Беларуси сейчас находится до 6,5 тысячи наемников ЧВК "Вагнер", но прямой угрозы пока нет.

Война в Украине идет уже 547-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил о продвижении ВСУ в направлении Новопрокоповки на ореховском направлении. Это село южнее Работино, в которое накануне вошли украинские войска. Новопрокоповка находится на трассе, которая ведет в Токмак Запорожской области. Отдельные западные аналитики уже говорят, что украинские силы восточнее Работино вышли ко второй - основной - линии российской обороны.

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