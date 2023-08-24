Российский самолет Ил-76. Иллюстративное фото: Wikimedia

Российский военный самолет Ил-76 уже улетел из белорусских Мачулищей в Тверь РФ.

Об этом сообщают мониторинговые паблики.

Борт сел в Мачулищах вчера вечером сразу после новостей о падении самолета куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и провел там больше 11 часов. По данным "Белорусского Гаюна", там он разгружался.

Сообщалось, что "вагнеровцев" вывозят из Беларуси, но потом эту информацию опровергли.

Российский Ил-76 улетел из Беларуси в Тверь

Недавно командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев говорил, что в Беларуси сейчас находится до 6,5 тысячи наемников ЧВК "Вагнер", но прямой угрозы пока нет.

Война в Украине идет уже 547-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил о продвижении ВСУ в направлении Новопрокоповки на ореховском направлении. Это село южнее Работино, в которое накануне вошли украинские войска. Новопрокоповка находится на трассе, которая ведет в Токмак Запорожской области. Отдельные западные аналитики уже говорят, что украинские силы восточнее Работино вышли ко второй - основной - линии российской обороны. 

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