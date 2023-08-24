На территории Беларуси с 1 по 6 сентября пройдут оперативно-стратегические учения ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности).

Об этом заявили в Минобороны РФ и Беларуси.

Сообщается, что в учениях будут принимать участие Коллективные силы оперативного реагирования, силы и средства разведки вооруженных сил государств-членов ОДКБ, силы материально-технического обеспечения, а также совместное формирование радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ.

Военные начнут прибывать в Беларусь уже завтра и закончат 29 августа. Учения пройдут на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей.

В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан.

Напомним, в Беларуси считают очевидной угрозу прямого столкновения с НАТО и готовятся обновить военную доктрину.

Ранее сообщалось, что в Беларуси под видом учебных сборов идут мероприятия скрытой мобилизации. Также недавно Беларусь объявила о начале военных учений на границе с Польшей и Литвой.

Также мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко готов нанести Польше, Литве и Латвии в случае войны с ними неприемлемый ущерб.