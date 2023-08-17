Лукашенко заявил, что Беларусь нанесёт "неприемлемый ущерб" Польше, Литве и Латвии в случае войны с ними.

Об этом президент Беларуси сказал в интервью Диане Панченко.

"Угроза может быть одна — агрессия против нашей страны. Если со стороны Польши, Литвы и Латвии начнётся агрессия против нашей страны, мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть. Понимаешь, что у нас кое-что есть. И удар будет неприемлемый", — заявил Лукашенко.

"Мы не соревнуемся с ними. Польша, Литва, Латвия — за ними НАТО стоит. Мы, конечно же, понимаем: силы несоизмеримы. Но мы нанесём для них неприемлемый удар, и они получат неприемлемый ущерб, урон. Вот на чём базируется наша концепция безопасности", — добавил беларусский президент.

Он также сказал, что процесс передачи Беларуси российских ядерных боеголовок будет завершён к концу года.

Перед этим Лукашенко заявлял, что для согласования ядерного удара ему нужен один звонок Путину.

Ранее стало известно, об отправке в Беларусь первых тактических ядерных зарядов из РФ.

Мы также сообщали, что на фоне сложившейся ситуации, в том числе всилу угрозы, что несёт пребывание пригожинских наёмников в Беларуси, Польша проведёт референдум о необходимости постройки стены на границе с Беларусью.