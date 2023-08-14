В Польше одновременно с выборами в Сейм 15 октября проведут референдум, на котором поляков спросят о необходимости построить стену на границе с Беларусью.

О планах строительства такого объекта объявили в правящей партии "Право и справедливость".

Оппозиция раскритиковала это намерение и заявила, что снесет барьер. Поэтому на референдум, по инициативе властей, будет вынесен вопрос: "Поддерживаете ли вы ликвидацию барьера на границе между Польшей и Беларусью?"

Также на референдум будут вынесены три таких вопроса:

"Поддерживаете ли вы продажу государственных предприятий?" "Вы за повышение пенсионного возраста, который сегодня составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин?" "Поддерживаете ли вы принятие тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанного европейской бюрократией?"

Формулировку вопросов еще должны утвердить правительство и парламент.

Ранее сообщалось, что Польша хочет закрыть Брестский коридор на границе с Беларусью американскими танками и вертолетами.

Также Варшава намерена разместить на границе с Беларусью в общей сложности 10 тысяч военных. Из них шесть тысяч человек будут находиться в резерве, постоянно повышая квалификацию.