В Польше проведут референдум о необходимости постройки стены на границе с Беларусью
В Польше одновременно с выборами в Сейм 15 октября проведут референдум, на котором поляков спросят о необходимости построить стену на границе с Беларусью.
О планах строительства такого объекта объявили в правящей партии "Право и справедливость".
Оппозиция раскритиковала это намерение и заявила, что снесет барьер. Поэтому на референдум, по инициативе властей, будет вынесен вопрос: "Поддерживаете ли вы ликвидацию барьера на границе между Польшей и Беларусью?"
Также на референдум будут вынесены три таких вопроса:
- "Поддерживаете ли вы продажу государственных предприятий?"
- "Вы за повышение пенсионного возраста, который сегодня составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин?"
- "Поддерживаете ли вы принятие тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанного европейской бюрократией?"
Формулировку вопросов еще должны утвердить правительство и парламент.
Ранее сообщалось, что Польша хочет закрыть Брестский коридор на границе с Беларусью американскими танками и вертолетами.
Также Варшава намерена разместить на границе с Беларусью в общей сложности 10 тысяч военных. Из них шесть тысяч человек будут находиться в резерве, постоянно повышая квалификацию.