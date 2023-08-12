Власти Польши отреагировали на слова президента Беларуси Александра Лукашенко о намерении наладить отношения с Варшавой.

"У нас нет и никогда не было враждебных намерений в отношении Беларуси. Мы не намерены поддерживать плохие отношения с Беларусью. Наоборот, мы хотели бы, чтобы они были как можно лучше, но именно белорусская власть ведет себя так, как она ведет себя, и она несет полную ответственность за то, что у нас плохие отношения. Беларусь — это просто страна, которая враждебна к Польше", — сказал замглавы польского МИД Павел Яблонский в интервью RMF FM.

Также Яблонский назвал условия для улучшения отношений с Беларусью.

"Если Беларусь хочет иметь хорошие отношения с Польшей, то путь к этому очень прост. Остановить атаки на нашей границе, освободить Анджея Почобута и других заключенных — более 1000 человек находятся в тюрьмах Беларуси", — отметил Яблонский.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блаща, в свою очередь, заявил о наращивании военного присутствия в районе Сувалкского коридора и на участке границы с Беларусью.

Накануне Лукашенко сказал, что поручил премьер-министру Беларуси возобновить контакт с Польшей. "И с поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога", - заявил белорусский президент.

При этом ранее сообщалось, что Польша намерена разместить на границе с Беларусью в общей сложности 10 тысяч военных.