Польша намерена разместить на границе с Беларусью в общей сложности 10 тысяч военных.

Об этом заявил министр обороны Мариуш Блащак, передает Rzeczpospolita.

По его словам, из них шесть тысяч человек будут находиться в резерве, постоянно повышая квалификацию.

"В течение двух лет у нас будет самая сильная сухопутная армия в Европе. Лучше потратиться на Войско Польское, чем на иностранные войска", - заявил министр.

Накануне польская Пограничная служба обратилась в Минобороны с просьбой увеличить численность военнослужащих на границе с Беларусью на тысячу человек из-за нарушения воздушного пространства двумя белорусскими вертолетами и стартовавшими в Беларуси учениями. В Минобороны решили отправить две тысячи.

Сообщалось, что военные прибудут на границу в течение следующих двух недель и будут помогать пограничникам в Подлясском и Люблинском воеводствах.

Также Варшава заявляла, что в случае дальнейших провокаций со стороны Минска намерена вместе с Литвой закрыть границу с Беларусью.

Мы анализировали возможные варианты развития событий вокруг Польши в отдельном материале.