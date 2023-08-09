Польша планирует отправить к границе с Беларусью еще две тысячи военных в дополнение к двум тысячам уже защищающих кордон бойцов.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик, пишет "Польское новостное агентство".

По словам чиновника, сейчас границу защищают около двух тысяч бойцов, однако главнокомандующий Погранслужбы Польши обратился с просьбой о дополнительной тысяче военных.

"Это будет усиление не на тысячу, а на две тысячи солдат. Такое решение было принято на Комитете безопасности, такое решение принял министр обороны Мариуш Блащак", - сказал Вонсик.

Заместитель главы польского МВД добавил, что военные прибудут на границу в течение следующих двух недель и будут помогать пограничникам в Подлясском и Люблинском воеводствах.

Напомним, на днях в Варшаве заявили, что "вагнеровцы" уже пытались проникнуть в Польшу из Беларуси.

Ранее в Генштабе Польши сообщили, что вслед за размещением на границе с Беларусью снайперов Варшава перебросила туда для защиты боевые вертолеты, пилоты которых готовы "без колебаний" открыть огонь в случае угрозы.

Мы анализировали возможные варианты развития событий вокруг Польши и "вагнеровцев" в отдельном материале.