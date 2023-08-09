Польша намерена вместе с Литвой закрыть границу с Беларусью, в том числе и для железнодорожных грузоперевозок, в случае "дальнейших провокаций со стороны Минска".

Об этом заявил замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик в интервью польскому агентству PAP.

На данный момент между Польшей и РБ действует один автомобильных переход, грузовой переход для европейских перевозчиков и железнодорожные переезды.

Литва на этой неделе объявила, что закрывает два из шести пограничных переходов с Беларусью.

При этом Вонсик считает, что "Вагнер" не несет реальной угрозы для Польши, но может прибегнуть к провокациям.

Ранее мы писали, что Польша планирует отправить к границе с Беларусью еще две тысячи военных в дополнение к двум тысячам уже защищающих кордон бойцов. Военные прибудут на границу в течение следующих двух недель и будут помогать пограничникам в Подлясском и Люблинском воеводствах.

На днях в Варшаве заявили, что "вагнеровцы" уже пытались проникнуть в Польшу из Беларуси.

Ранее в Генштабе Польши сообщили, что вслед за размещением на границе с Беларусью снайперов Варшава перебросила туда для защиты боевые вертолеты, пилоты которых готовы "без колебаний" открыть огонь в случае угрозы.