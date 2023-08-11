Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что поручил премьер-министру республики связаться с польской стороной, чтобы возобновить диалог между странами.

Об этом глава страны сказал на встрече с представителями трудовых коллективов на территории Национального аэропорта "Минск". Его слова приводит официальный сайт президента.

"И с поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога", - заявил Лукашенко.

Он напомнил, что в Польше "15 октября парламентские выборы, и, конечно, им надо сейчас нагнетать, нагнетать обстановку для того, чтобы показать, что они правильно вооружали и перевооружали страну".

"Поэтому до 15 октября они вряд ли пойдут на какие-то существенные изменения, выгодные им и нам. Они многого требуют от нас и просят, но мы на это пойти не можем, потому что это противоречит нашим интересам", - отметил Лукашенко.

10 августа министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью Польскому радио сообщил о намерении довести численность военнослужащих на границе с Белоруссией до 10 тысяч.

Это решение принято после появления на территории соседней страны частной военной компании "Вагнер" и якобы нарушения двумя белорусскими военными вертолетами польской воздушной границы, что Минск отрицает.