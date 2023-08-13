Варшава собирается выставить заслон из американских вертолетов Apache и танков Abrams для защиты Брестского коридора на границе с Беларусью.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью TVP Info.

"На следующей неделе мы ожидаем решения Конгресса США по поводу нашего запроса на ударные вертолеты Apache. Abrams вместе с Apache сформируют заслон, который закроет Брестский коридор", - заявил Блащак.

По словам министра, танки и вертолеты станут "непреодолимой преградой".

Отметим, что Брестским коридором Блащак называет участок земли шириной около 80 км на границе Польши и Беларуси, между реками Нарев и Западный Буг. Министр определяет этот участок как "равнину между Брестом и рекой Вислой".

На днях Мариуш Блащак заявил, что Польша намерена разместить на границе с Беларусью в общей сложности 10 тысяч военных. По его словам, из них шесть тысяч человек будут находиться в резерве, постоянно повышая квалификацию.

Перед этим польская погранслужба обратилась в Минобороны с просьбой увеличить численность военнослужащих на границе с Беларусью на тысячу человек из-за нарушения воздушного пространства двумя белорусскими вертолетами и стартовавшими в Беларуси учениями. В Минобороны решили отправить две тысячи.