Литва, Латвия и Польша рассматривают возможность коллективного решения о полном закрытии границы с Беларусью.

Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"Мы договорились о координации технических шагов, алгоритмов, как выглядело бы такое региональное решение, если бы государства Балтии и Польша сделали это одновременно. Мы продолжаем техническую и политическую работу", — сказала+ Билотайте.

По ее словам, в Варшаве запланирована встреча с участием балтийских государств и Польши, где согласуют "финальные детали того, как будет смотреться синхронное закрытие границы". Встреча намечена на 28 августа.

Ранее сообщалось, что в Польше одновременно с выборами в Сейм 15 октября проведут референдум, на котором поляков спросят о необходимости построить стену на границе с Беларусью.

Накануне сообщалось, что Варшава намерена разместить на границе с Беларусью в общей сложности 10 тысяч военных. Из них шесть тысяч человек будут находиться в резерве, постоянно повышая квалификацию.

Кроме того, Польша намерена вместе с Литвой закрыть границу с Беларусью, в том числе и для железнодорожных грузоперевозок, в случае "дальнейших провокаций со стороны Минска".