В Беларуси активно демонтируют лагерь ЧВК "Вагнер" в деревне Цель под Осиповичами.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные белорусской службой "Радио Свобода".

Примерно треть всех палаток в лагере уже убрали, а вот технику пока практически не трогают.

При этом демонтаж первых палаток начался приблизительно 1 августа. Куда их вывезли, неизвестно. Новых палаточных городков в Беларуси пока не обнаружено.

Но недавно сообщалось об оборудовании на территории Репищанского военного полигона, что в 20 километрах от села Цель, блиндажей, пригодных для проживания в зимних условиях.

В связанных с ЧВК пабликах пишут, что часть наемников отправляют домой в Россию в длительный отпуск, еще часть - в Африку.

Сегодня из Беларуси также улетел военный самолет Ил-76, который приземлился вскоре после крушения самолета Евгения Пригожина в Тверской области. Вчера вечером сразу после новостей о падении самолета куратора ЧВК "Вагнер" борт сел в Мачулищах и провел на аэродроме больше 11 часов. По данным "Белорусского Гаюна", там он разгружался.

Ранее мы сообщали о крушении самолета Пригожина в России и его вероятной гибели.