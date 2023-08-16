В Беларуси зарегистрировали компанию "Группа "Вагнер". В качестве вида деятельности указаны "прочие виды образования". Как официально заявляется, в РБ наемники обучают белорусскую армию.

Информация об этом появилась в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Минюста Беларуси.

Адрес регистрации компании - Могилевская область, деревня Цель. Там расположен основной лагерь "вагнеровцев".

Также по этому адресу зарегистрирована "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", гендиректором которой является основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. В реестре указано, что эта компания будет заниматься недвижимостью.

По данным СМИ, уставной капитал "Группы "Вагнер" составляет 200 белорусских рублей (около $80), ее владельцем назван гражданин России Максим Петров.

Напомним, в британской разведке считают, что существует реальная вероятность того, что Кремль больше не финансирует ЧВК "Вагнер", а вторыми наиболее вероятными плательщиками будут белорусские власти.

Ранее в американском Институте изучения войны заметили увеличение количества техники ЧВК "Вагнер" в Беларуси.