ЧВК "Вагнер" может стать только более опасной силой после гибели ее куратора Евгения Пригожина.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его слова передает портал Onet.

Премьер Польши считает, что теперь ЧВК окажется под полным контролем Кремля.

"Я не буду комментировать, совпадение это или нет. Думаю, поляки способны ответить на это сами. Кураторство над группой Вагнера переходит непосредственно к президенту Путину. Пусть каждый сам для себя ответит, становится ли теперь группа Вагнера, которая дислоцируется в Беларуси, большей или меньшей угрозой", – заявил премьер.

Он считает, что теперь ЧВК будет чаще использоваться для провокаций, шантажа, нападений и "всевозможных движений в подрыве политики безопасности".

Недавно мы писали, что Польша создает специальное подразделение для борьбы с ЧВК "Вагнер", которая базируется в Беларуси. Новый польский военно-инженерный батальон будет дислоцирован недалеко от Сувалкского коридора.

Между тем западные СМИ сообщают, что немецкие туристы боятся ехать в Польшу из-за появления "Вагнера" в соседней Беларуси.