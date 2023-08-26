Украина разработала новую современную ракету, которой недавно были уничтожены российские системы С-400 "Триумф" на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире "Украинского Радио".

Как отметил Данилов, ракета, используемая украинскими войсками, была "новой и абсолютно современной".

"Да, это наше новое изделие, которое показало себя абсолютно безупречно", - добавил секретарь СНБО.

Данилов не раскрыл других деталей, была ли, например, эта ракета полностью новой разработкой или модификацией какого-либо ранее имеющегося вооружения. В то же время он отметил, что данный боеприпас был произведён украинским оборонно-промышленным комплексом в рамках программы, начатой в 2020 году.

Напомним, на днях в Оленевке на западе Крыма был поражён российский ракетный комплекс С-400. По информации ГУР, были полностью уничтожены сама установка, ракеты на ней и личный состав.

Ранее в Херсонской области Вооружённые силы Украины уничтожили три российских пусковых установки ракет С-300.

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