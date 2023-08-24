Украинский десант в ходе ночного рейда на мыс Тарханкут в Крыму уничтожил по меньшей мере 30 россиян.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов в интервью "Суспильному".

Кроме того, по его словам, были повреждены четыре быстроходных катера.

Напомним, в России утверждают, что уничтожили столько же украинских катеров, а 15-20 украинских военных погибли. Но ГУР опровергает, что во время операции у украинской стороны были потери.

Также в ГУР показали видео ночного рейда на территорию Крыма. Десант высадился на берег и повесил флаг Украины на здание, похожее на коттеджный домик для туристов в Оленевке.

Ранее мы рассказывали, что накануне в Оленевке был поражен российский комплекс С-400.

А главный разведчик Украины Кирилл Буданов пообещал новые удары по Крыму "на днях".

Война в Украине идет уже 547-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил о продвижении ВСУ в направлении Новопрокоповки на ореховском направлении. Это село южнее Работино, в которое накануне вошли украинские войска. Новопрокоповка находится на трассе, которая ведет в Токмак Запорожской области. Отдельные западные аналитики уже говорят, что украинские силы восточнее Работино вышли ко второй - основной - линии российской обороны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.