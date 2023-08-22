"Много людей этого ждут". Главный разведчик Украины Буданов пообещал новые удары по Крыму "на днях"
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что на днях украинцы увидят, как на территории Крыма уничтожают оккупантов.
Об этом он сказал в комментарии каналу ITV, который дал на центральной площади Ирпеня.
Буданов заявил, что "есть, к сожалению, очень боящиеся этого, но есть и много людей, которые ждут".
"И нужно дать им уверенность в том, что их надежды не напрасны. Вот для того мы и должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа, мероприятия, скажем так, с движением сопротивления на временно оккупированных территориях. Просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. Что, в принципе, вы видите, и на днях еще увидите", – сказал глава ГУР.
Ранее в июле Буданов заявил, что украинские войска скоро войдут в Крым.
Между тем война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении. Это местность между Работино и Вербовым. Работино находится по пути на Токмак - важную транспортную развязку. Также идут некие движения на Харьковском направлении.
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