Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что на днях украинцы увидят, как на территории Крыма уничтожают оккупантов.

Об этом он сказал в комментарии каналу ITV, который дал на центральной площади Ирпеня.

Буданов заявил, что "есть, к сожалению, очень боящиеся этого, но есть и много людей, которые ждут".

"И нужно дать им уверенность в том, что их надежды не напрасны. Вот для того мы и должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа, мероприятия, скажем так, с движением сопротивления на временно оккупированных территориях. Просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. Что, в принципе, вы видите, и на днях еще увидите", – сказал глава ГУР.

Ранее в июле Буданов заявил, что украинские войска скоро войдут в Крым.

Между тем война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении. Это местность между Работино и Вербовым. Работино находится по пути на Токмак - важную транспортную развязку. Также идут некие движения на Харьковском направлении.

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