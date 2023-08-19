В проекте заявления Верховной Рады по Крыму, где также говорится о запрете на окончание войны до возврата Украины к границам 1991 года, предлагается провести "социокультурную реинтеграцию" жителей полуострова.

Документ опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

Она предусматривает, кроме прочего, что преподавание в школах и вузах будет вестись на украинском и крымско-татарском языках. Учителя, ранее внедрявшие российские стандарты обучения, допускаться к преподаванию не будут.

Из других предложений:

в органы власти Крыма будут привлекаться крымские татары, караимы и крымчаки - по классификации Украины, коренные народы;

те, кто получил российское гражданство в Крыму, подвергаться преследованиям не будут, поскольку паспортизация рассматривается как "акт принуждения";

при этом к ответственности будут привлечены те, кто "виновны в совершении преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка";

если граждане Украины пошли работать в крымские органы власти или бюджетные организации, но вышеуказанных преступлений не совершали, они должны добровольно об этом заявить и содействовать раскрытию преступлений российских "властей" в Крыму;

все юридические решения, в том числе решения судов, за период аннексии будут отменены.

Ранее в Офисе президента ответили Саркози, не верящему в возврат Крыма военным путём, охарактеризовав его слова как "соучастие в преступлениях России".

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