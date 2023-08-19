Верховная Рада Украины. Фото: nastin-nastin.blogspot.com

В проекте заявления Верховной Рады по Крыму, где также говорится о запрете на окончание войны до возврата Украины к границам 1991 года, предлагается провести "социокультурную реинтеграцию" жителей полуострова.

Документ опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

Она предусматривает, кроме прочего, что преподавание в школах и вузах будет вестись на украинском и крымско-татарском языках. Учителя, ранее внедрявшие российские стандарты обучения, допускаться к преподаванию не будут. 

Из других предложений:

  • в органы власти Крыма будут привлекаться крымские татары, караимы и крымчаки - по классификации Украины, коренные народы;
  • те, кто получил российское гражданство в Крыму, подвергаться преследованиям не будут, поскольку паспортизация рассматривается как "акт принуждения";
  • при этом к ответственности будут привлечены те, кто "виновны в совершении преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка";
  • если граждане Украины пошли работать в крымские органы власти или бюджетные организации, но вышеуказанных преступлений не совершали, они должны добровольно об этом заявить и содействовать раскрытию преступлений российских "властей" в Крыму;
  • все юридические решения, в том числе решения судов, за период аннексии будут отменены.

Заявление Верховной Рады (с. 1)

Заявление Верховной Рады (с. 2)

Заявление Верховной Рады (с. 3)

Заявление Верховной Рады (с. 4)

Заявление Верховной Рады (с. 5)

Ранее в Офисе президента ответили Саркози, не верящему в возврат Крыма военным путём, охарактеризовав его слова как "соучастие в преступлениях России".

Война в Украине идет уже 542-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 августа 2023 года в онлайне.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться