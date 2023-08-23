ГУР заявляет, что причиной утренних взрывов в Оленевке на западе Крыма было поражение российского комплекса С-400.

Сообщается, что были полностью уничтожены сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

По оценке ГУР, это "болезненный удар" по российской системе ПВО в Крыму.

В РФ информацию не комментировали.

Ранее о взрыве в Оленевке сообщали украинские мониторинговые паблики.

Напомним, что ранее главный разведчик Украины Буданов пообещал новые удары по Крыму "на днях".

Война в Украине идет уже 546-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ показали видео захода в Работино с кадрами эвакуации оттуда пожилых людей на БМП "Брэдли". Россияне продолжают штурмовать территории под Купянском. Также вчера РФ впервые вывела в Черное море свой новый корабль "Циклон", носитель ракет "Калибр". Это может означать подготовку нового ракетного удара.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.