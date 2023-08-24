В среду, 23 августа, в оккупированной части Херсонской области были уничтожены или повреждены три российских пусковых установки ракет С-300.

Об этом сообщила спикера Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Три пусковых установки С-300 были уничтожены и повреждены. То есть они сейчас больше не могут быть применены ни как средство защиты в Херсонской области, ни как средство атаки", - сказала Наталья Гуменюк.

Напомним, что вчера украинская разведка сообщала, что в Оленевке на западе Крыма был поражен российский комплекс С-400.

Также мы писали о том, что Днепр сегодня ночью атаковали ракетами с трех направлений. Ракеты С-300 РФ выпустила из района оккупированного Токмака в Запорожской области.

Война в Украине идет уже 547-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил о продвижении ВСУ в направлении Новопрокоповки на ореховском направлении. Это село южнее Работино, в которое накануне вошли украинские войска. Новопрокоповка находится на трассе, которая ведет в Токмак Запорожской области. Отдельные западные аналитики уже говорят, что украинские силы восточнее Работино вышли ко второй - основной - линии российской обороны.

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