Утром 23 августа РФ нанесла авиаудары по Херсону.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Около четырех утра российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома.

В результате обстрела возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.

Пострадали шесть человек. 22-летний мужчина был доставлен в медучреждение, другим - врачи оказали помощь на месте.

Прокуратура публикует фото после утреннего авиаудара РФ по Херсону.

Херсон утром 23 августа

Война в Украине идет уже 546-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ показали видео захода в Работино с кадрами эвакуации оттуда пожилых людей на БМП "Брэдли". Россияне продолжают штурмовать территории под Купянском. Также вчера РФ впервые вывела в Черное море свой новый корабль "Циклон", носитель ракет "Калибр". Это может означать подготовку нового ракетного удара.

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