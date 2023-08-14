В сети появилось видео горящих лесов в окрестностях неподконтрольной Украине Новой Каховки в Херсонской области.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На видео, снятом из проезжающей по дороге машины, можно заметить, что большие участки леса затянуты белым дымом, а в некоторых местах виден огонь.

Ранее мы писали, что жителей Купянского района призвали эвакуироваться из-за обстрелов и лесных пожаров.

Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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