Деревья в дыму. Появилось видео лесных пожаров в окрестностях Новой Каховки под Херсоном
В сети появилось видео горящих лесов в окрестностях неподконтрольной Украине Новой Каховки в Херсонской области.
Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.
На видео, снятом из проезжающей по дороге машины, можно заметить, что большие участки леса затянуты белым дымом, а в некоторых местах виден огонь.
Ранее мы писали, что жителей Купянского района призвали эвакуироваться из-за обстрелов и лесных пожаров.
Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.