Число погибших в результате масштабных лесных пожаров на гавайском острове Мауи достигло 89 человек. Ущерб исчисляется миллиардами долларов.

Об этом пишет Reuters.

По данным Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), стоимость восстановления курортного города Лахайна оценивается в 5,5 миллиардов долларов, при этом более 2200 строений повреждены или разрушены.

Генеральный прокурор штата Энн Лопес заявила, что из-за большого количества погибших этот пожар стал худшим стихийным бедствием на Гавайях в истории, "превзойдя" цунами 1961 года, убившее 61 человека.

Напомним, лесные пожары на островах Мауи начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубились сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигали площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Эвакуированы сотни местных жителей.

Ранее мы писали, что пожар на Гавайях повредил знаменитое дерево, которое посадили в сгоревшем городе почти 150 лет назад.

Также мы публиковали спутниковые снимки города Лахайна до и после стихии. На них видно, что город практически полностью уничтожен.