Пожары на Гавайях может погубить одной из главных достопримечательностей Лахайны - 150-летнее баньяновое дерево. Оно почернело от сажи, его ветви обуглились.

Дерево привезли из Индии в 1873 году, тогда его высота не превышала 2,5 метра. Посадка состоялась в честь пятидесятой годовщины появления на Гавайях протестантской миссии. С тех пор баньян вырос почти в десять раз. Власти Мауи признали, что дерево обгорело, но надеются на его восстановление за счет здоровых корней.

Однако лесовод-информатор при Гавайском университете заявила журналистам, что вряд ли баньян сможет выздороветь.

Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигали площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.

Мы публиковали спутниковые снимки города Лахайна до и после стихии. На них видно, что горд практически полностью уничтожен.

Сегодня стало известно, что число жертв пожара в штате Гавайи возросло до 53 человек.