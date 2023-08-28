На обложке российского учебника по истории для 10-11-х классов появился Крымский мост.

Об этом пишут российские издания.

Один из авторов учебника Армен Гаспарян заявил, что изображение моста на пособии размещено по личной инициативе президента РФ Владимира Путина.

"Когда мы работали над учебником 2021 года... Тот раздел, который писал я, я спрашивал, на чем надо остановиться? Мне сказали: "Возвращение Крыма в родную гавань. Все, ставим точку". Учебник вышел. Все хорошо. Потом президент спросил: "А вот учебник, который есть у нас сейчас, там есть про Крымский мост?" Все горестно вздохнули: "Нет, Владимир Владимирович, мы там завершили на возвращении Крыма в родную гавань". И президент говорит: "Это очень странно, а как же мост?" Естественно, что это событие эпохальное. Поэтому то, что он вынесен на обложку, меня абсолютно не удивляет", - рассказал автор.

Недавно сообщалось, что в российских школах старшеклассникам с сентября 2023 года начнут объяснять, почему началась "специальная военная операция". Материал будут излагать в рамках курса истории.

А на днях мы рассказывали, что авторы учебника вузовского курса "Основы российской государственности" назвали вегетарианство, эвтаназию и аборты культом смерти.