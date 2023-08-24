Авторы учебника вузовского курса "Основы российской государственности" назвали вегетарианство, эвтаназию и аборты культом смерти. Пособие разработано Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) для гуманитарных вузов.

Пособие разобрал телеграм-канал "Верстка".

Как утверждается в учебнике, Запад продвигает новые ценности, чтобы достигнуть "физического бессмертия людей путем постепенного превращения естественного человека в биообъект, лишенный индивидуальных физических и половых признаков, духовных и нравственных качеств". Авторы считают, что "ультралиберальные идеологии" стремятся сократить население планеты и для этого навязывают "культ смерти: эвтаназию для больных, старых и немощных, суицид для подростков, отказ от деторождения, прерывание беременности, отказ от традиционных белковых продуктов питания".

Учебник противопоставляет таким идеологиям "традиционные ценности": веру (духовность), государство, достоинство, единую историю, знание, культуру, личность, мир, народовластие, национальные традиции, справедливость.

История и политика в учебнике рассматриваются сквозь призму противопоставления России Западу. Так, авторы критикуют Петра I за начавшееся при нем "оголтелое преклонение перед всем западным, нерусским". А Владимира Путина сравнивают с Иосифом Сталиным, называя обоих политиками, "при которых страна была сильной и уважаемой на международной арене".

Российской молодежи, как утверждается в учебнике, навязывается "идеология безудержного потребления", гедонистические ценности и лозунг "бери от жизни всё".

"Звезды шоу-бизнеса становятся культурными символами, их жизнь — поведенческим образцом, которому пытаются подражать", — цитирует пособие телеграм-канал.

Курс "Основы российской государственности" начнут в РФ преподавать в вузах с сентября. Он включает лекции и семинары и рассчитан на 72 часа. Он состоит из пяти частей: "Что такое Россия", "Российское государство-цивилизация", "Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации", "Политическое устройство" и "Вызовы будущего и развитие страны".

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