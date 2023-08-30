Командование Сил специальных операций опровергает заявление минобороны РФ об уничтожении четырех украинских катеров возле острова Змеиный.

Об этом пресс-служба командования сообщила в Facebook.

В посте высмеивается стиль сообщения российского ведомства, однако своей версии событий командование не приводит. Также оно призывает не доверять непроверенным источникам.

Напомним, сегодня минобороны РФ заявило об уничтожении четырех катеров ВСУ возле Змеиного. Позже в ведомстве сообщили, что уничтожили авиацией еще один катер ВСУ с экипажем восточнее острова Змеиный.

Между тем война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Последние дни основные новости об активности украинских сил идут между Работино и Вербовым. По ситуации в самом Работино по-прежнему идет разная информация. Тем временем, в России обсуждают идею удара тактическим ядерным оружием по Ореховскому участку.

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