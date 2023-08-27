Поскольку напряженность в Черном море остается высокой, произошли стычки между морскими и воздушными силами вокруг стратегически важных газовых и нефтяных платформ между Крымом и Одессой, так называемых "вышек Бойко".

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Платформы располагают ценными углеводородными ресурсами. Также, как и остров Змеиный на западе, они могут использоваться в качестве "передовых баз развертывания, посадочных площадок для вертолетов и для размещения ракетных систем большой дальности", отмечают в британской разведке.

На прошлой неделе российский боевой самолет обстрелял украинский военный катер, действовавший возле "вышек Бойко" на северо-западе моря.

"После полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина нанесла удары по нескольким контролируемым Россией платформам. И Россия, и Украина также периодически оккупировали их войсками", - сообщает Минобороны Британии.

Платформы эксплуатируются компанией "Черноморнефтегаз", которая была захвачена пророссийскими оккупационными властями в Крыму во время аннексии 2014 года.

Напомним, Силы безопасности и обороны Украины нанесли удар по российскому самолету в Черном море, когда тот пытался уничтожить украинский катер вблизи острова Змеиный, в районе так называемых "вышек Бойка".

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