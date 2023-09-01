Утром 1 сентября беспилотник поразил завод в Люберцах Московской области, где производится электроника для ракет.

Об этом сообщил представитель украинской разведки Андрей Юсов.

"Собянин (мэр Москвы - ред.) соврал — ничего их ПВО не сбила. Имеем пожар в Люберцах, на Томилинском электронном заводе. На нем россияне производят электронику для ракет", — заявил Юсов.

Ранее мы писали о том, что в РФ сообщали о двух атаках беспилотников за ночь.

Также в сети публиковали видео предположительно сбития дрона в Подмосковье.

Пока официального подтверждения удара по люберецкому заводу со стороны Кремля не было. Российские телеграм-каналы писали, что дрон сбили над полем в 10 километрах от завода. Они утверждают, что опубликованные украинскими источниками ролики предполагаемого пожара на заводе — это прошлогоднее видео.

Ранее мы публиковали спутниковые снимки, указывающие на вероятное повреждение двух Ил-76 во время атаки дронов на аэродром в Пскове.

Также мы сообщали о заявлении главы ГУР Кирилла Будавнова, который сообщил, что удар по аэродрому в Пскове наносился с территории РФ.